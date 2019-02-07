Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.