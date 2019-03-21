Irak'ın kuzeyine hava operasyonu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.