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Irak'ın kuzeyine hava operasyonu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava operasyonu

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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