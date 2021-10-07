Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist öldürüldü
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Metina'ya gerçekleştirilen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 07.10.2021, 10:41
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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