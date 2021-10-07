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Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist öldürüldü

Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Metina'ya gerçekleştirilen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 07.10.2021, 10:41
Irak'ın kuzeyine operasyon: 2 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından dün Metina'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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#MİT #Irakın kuzeyi #operasyon
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