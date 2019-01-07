Irak'ın su sorunu yakından takip

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, geçen hafta Irak cumhurbaşkanının ziyaretindeki görüşmeler sonrası ülkede krize sebep olan su sorununu çözmekle görevlendirildiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yi ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Özel temsilcimle, bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki bakanımı (Veysel Eroğlu) da inşallah Irak'a gönderip orada ilgililerle görüşmeler yapılacaktır. Bu sorun, daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili. Burada ciddi sorunlar var. Bunu her şeyden önce bir prensibe bağlayıp, adımlar atılacak olursa ki şu anda bu yıl Irak ta da yağmur bol, kar var. Dolayısıyla orada hemen altyapısıyla, üstyapısıyla adımlar atılırsa inanıyorum ki bu sıkıntıyı şöyle birkaç yıl içerisinde çözer ve Irak bundan sonra daha rahatlayacaktır '' ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Türkiye ile Irak arasında su meselesinin iki ülke arasında problem olmasını arzulamıyoruz. Bu konuda Türkiye’den bir özel temsilci belirlenmesini önemli görüyoruz. Irak’ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusunda Türkiye’nin katkısını bekliyoruz. Irak, geçtiğimiz yıllarda terör ve aşırıcılıktan ciddi zarar gördü. Suriye meselesinin çözülmesi ve Suriyelilerin özgür iradeleriyle kendi kaderlerini belirlemesini önemli görüyoruz. Irak’a ben sizden aldığım enerjiyle gideceğim ve ilişkilerimizi çok daha iyi düzeye taşımak için çalışacağım.” demişti.

Konu ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak'taki su krizi

Irak'taki su krizi son olarak, geçen yaz aylarında güneydeki Basra vilayetinden başlayıp başkent Bağdat'a sıçrayan gösterilerle gündeme geldi. Dünya Bankasının verilerine göre, gelirinin yüzde 90'ı petrole dayalı 39 milyon nüfuslu Irak'ta, su ihtiyacı çoğunlukla Dicle ve Fırat nehirlerinden karşılanıyor.

Irak'taki bazı siyasetçiler, soruna çözüm bulamadıkları durumlarda, ülkedeki su sıkıntısı ve kuraklığa gerekçe olarak Türkiye'nin yeni inşa ettiği Ilısu Baraj'ını gösteriyor.

Irak'ta su yönetimiyle ve krizin ortadan kaldırılmasıyla ilgilenen ayrı bir "Su Bakanlığı" bulunuyor. Bakanlık, suyun kullanım şekli, barajların idare edilme yöntemi ve içme suyu gibi tüm işleri yürütüyor.

Kadim Dost Eroğlu

Erdoğan ın Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 1994 yılında İSKİ nin başına getirilen Veysel Eroğlu, 2003 yılında DSİ Genel Müdürü yapıldı. 2007 yılında AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek Meclise giren Eroğlu, 2007-2011 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanı, bu bakanlığın lağvedilmesinin ardından ise yeni oluşturulan Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2019, 07:34