Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 23.07.2022, 12:02
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
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