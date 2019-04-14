Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 13:19