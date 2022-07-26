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İran'dan giren iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından ülkeye giren biri İranlı 2 teröristin, Van kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 26.07.2022, 07:53
İran'dan giren iki terörist öldürüldü

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#iran #terörist #süleyman soylu
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