İş adamına tuzak kuran akrabaları 5 milyon lira fidye istedi

İşadamı Veysi E., olay günü işinden Gaziosmanpaşa'daki evine doğru gidiyordu. Evinin sokağına girmişti. Arkasından gelen ve polis sireni çalan, çakarlı araç durmasını istedi.

Aracı sağa çektiğinde ise yanına gelen bir kişi polis kimliği gösterip hakkında yakalama olduğunu, emniyete gitmek zorunda olduklarını söyledi. Bir anda şaşkına dönen işadamı Veysi E., aracını yakındaki evine bıraktı ve içinde 3 kişinin bulunduğu çakarları yanan araca bindi.

BAŞINA SİYAH POŞET GEÇİRDİLER

Araçtakilere nereye gittiklerini sorunca darp edilmeye ve kötü muamele görmeye başladı. Başına siyah poşet geçirilerek Çatalca Işıklar Köyü'nde bulunan bir çiftlik evine götürülen işadamı, burada da darp ve tehdide maruz kaldı.

5 milyon lira fidye istenen ve bu parayı vermezse çocuklarına işkence yapılacağı söylenen Veysi E.'ye, aksi taktirde öldürülüp ormana atılacağı belirtildi. İşadamı Veysi E., gözleri bağlı ve evleri kelepçeli şekilde evde bir süre tutuldu. Bu sırada sesi kaydedilip yakınlarına gönderildi.

Daha sonra Bayrampaşa'daki bir eve getirildi. Ev, E.Y. isimli bir kadına aitti. Kadının bir oğlu bulunuyordu.

İşadamının evde alıkonulduğunu gören çocuk, önce anneannesi, sonra da bir akrabası ile irtibata geçerek bir kişinin evlerinde zorla tutulduğunu başlarının belaya gireceğini anlattı.

AKRABALARI ORGANİZE ETMİŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, eve baskın yaptı. İşadamı Veysi E.'yi bir odada kilitli şekilde bulan ekipler, evdeki E.Y. ve T.Ö.'yü gözaltına aldı.

İşadamının kaçırılmasının, akrabalarıyla birlikte İstanbul'da görevli bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 10 kişinin planı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında 4 ayrı suçtan iddianame düzenlendi.

Kaynak: Nazif Karaman/Sabah