İskenderun'da patlama meydana geldi!

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen veya yaralanın olmadığı olayda, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerini sürdüren ve vatandaşların emniyeti için yoğun çaba sarf eden güvenlik güçleri, caddenin giriş çıkışlarını araç ve yaya trafiğine kapattı.

İçişleri Bakanı Soylu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Hatay Valiliği: Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

Vali Doğan: Amanoslar'da PKK imha edildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."

Terk edilmiş bir araçta parmak izi incelemesi yapıldı

Patlamanın meydana geldiği caddenin yakınlarında terk edilmiş bir cipi fark eden polis ekipleri, araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Teröristlerin kullandığı araç olduğu değerlendirilen cip, ekiplerce inceleniyor.

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020, 23:38