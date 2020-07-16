İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.