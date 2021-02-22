İslam alimlerinden Muhammed Fatih Saraç Hoca için taziye mesajları

Suriyeli Alim Muhammed Ali Es-Sabuni, yazmış olduğu mesajda şu ifadelere yer verdi:

''Emin Saraç’a Allah rahmet etsin..

Bu, kendini Rabbi’ne adayan, nübüvvet kandilinden beslenip parlak bir kandil olan bir Âlim-i Rabbani idi.

Öğrendi ve öğretti,

Edepli davrandı ve edep öğretti.

Mezun oldu ve mezun etti.

Günün ortasındaki kuşluk güneşi oldu. Ezher’i Şerif derslerinde onunla arkadaş oldum. Daha sonra Allah’a davet yolunda bu arkadaşlığımızı tamamladık.

Kırk sene tamamladık !!

Allah’u Teala aramızdaki bağlantıyı koparmadı...

Hatta ziyaretler, oturmalar, konferanslar bizi birbirimize Allah’ın sağlam ipiyle bağladı. Alçalması söz konusu olmadı, Salih İlim ehlinin çiçeklerini topladı.

Paklığı,temizliği ve afiyetiyle geçen günlere Rabbim rahmet etsin.

Ey Sıraç, Bizler gerçekten senin ayrılığından dolayı üzgünüz.. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı şeylerden başkasını söylemeyiz.

“Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz...” (Bakara/156)

Muhammed Emin Saraç hocamız sen güzeldin, Gâfur,Râhim,Kerim olan Rab ile karşılaşman da (İnşaAllah) güzel olur.''

Uluslararası İslam Enstitüsü tarafından yayımlanan mesaj:





Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin mesajı:

"Hayatını Allah'a davet yoluna adayan, Türkiye'nin büyük alimlerinden, El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi mezunu sınıf arkadaşım Şeyh Muhammed Emin Saraç'a Allah rahmet eylesin. Allah onu bağışlasın, onu davetçilerin, sadıkların ve alimlerin mükafatıyla mükafatlandırsın."

Dünya Müslüman Alimler Birliği de mesaj yayımladı

Dünya Müslüman Alimler Birliği de Muhammed Emin Saraç Hoca için mesaj yayımladı. Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, önde gelen Türk alimlerden Saraç'ın, ilim ve amelle dolu yaklaşık 90 yıllık bir ömrün ardından Hakk'ın rahmetine kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Saraç'ın Filistin topraklarının bir karışından bile feragat edilemeyeceği fetvasını verdiği ve Filistinlilerin haklı davalarını desteklediği kaydedildi.

İslam dünyasının, Saraç'la birlikte büyük bir alimini kaybettiği belirtilen açıklamada, merhum için Allah'tan rahmet dilendi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 15:57