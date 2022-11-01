İslam Emirliği yönetimi sözcüsü Zebihullah Mücahid Türkiye'de temaslarda bulundu

Zebihullah Mücahid, Türkiye ziyaretine Diyarbakır'dan başladı.

15 Ekim günü Diyarbakır'da Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından düzenlenen 7'nci Alimler Buluşması'na katılan Mücahid, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Mücahid, Alimler Buluşması sonrasında Diyarbakır'daki temaslarına devam etti.

Zebihullah Mücahid, Diyarbakır'da şehrin ileri gelenleri ve din adamlarıyla temaslarda bulundu.

Mücahid Diyarbakır'da Yetimler Vakfı'nı da ziyaret etti.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında Mücahid, Peygamber Sevdalıları Vakfı temsilcileriyle de buluştu.

Temaslarına İstanbul'da devam eden Mücahid, 20 Ekim'de Filistin, Mısır, Libya, Lübnan, Eritre, Türkiye ve Suriye'den çok sayıda din adamı ve İslami hareket temsilcisi ile bir araya geldi.

Mücahid, bu görüşme sonrasında Yemenli din adamı Şeyh Abdulmecid Zindani ile buluştu.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin sözcüsü Zebihullah Mücahid, 24 Ekim günü İstanbul'da Afgan iş adamlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Mücahid, Türkiye'deki temasları kapsamında, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) lideri İsmail Heniye ve Hamas heyeti ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Mücahid, Filistin meselesine desteklerini açıkladı.

Zebihullah Mücahid, İstanbul'da İttihad-ul Ulema'nın organize ettiği bir toplantıda din adamları, yazarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle 26 Ekim'de bir araya geldi.

Mücahid bir gün sonra ise yine İstanbul'da Afganistan için düzenlenen uluslararası bir yardım konferansına katıldı.

Mücahid'in ziyaret ettiği şehirler arasında Kocaeli de vardır. Sözcü Mücahid burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve İslami hareket temsilcileriyle bir araya geldi.

Mücahid'in en son durağı ise, İstanbul'daki Ümmetin Sesi Uluslararası İnsani Yardım Derneği oldu. Zebihullah Mücahid burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kaynak: Mepa News