İslam İşbirliği Teşkilatı gıda güvenliği ile tarımsal kalkınmaya vurgu yaptı

İİT üyesi ülkeler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İİT Genel Merkezinde bir araya geldi.

Toplantıda, gıda güvenliğiyle ilgili mevcut sorunların iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen stratejiler ve bölgedeki üye ülkelerin, gıda güvenliği alanındaki gelecek durumlarına ilişkin konular masaya yatırıldı.

Toplantıda İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya vekaleten konuşan İİT Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Kavisa Singendu, Dünya Gıda Günü'nün, bölgedeki İİT üyesi ülkelerin gıda güvenliği sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin fikir alışverişi yapması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Singendu, gıda güvenliği ve tarımsal kalkınmanın, üye ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen İİT'nin, öncelikli çalışmaları arasında yerini aldığını belirtti.

Tarım sektörünün, bu alanda 220 milyondan fazla işçiyi barındırdığını, bunun, üye ülkelerdeki toplam iş gücünün yüzde 31'ini oluşturduğunu ifade eden Singendu, kırsal bölgelerdekilerin oranının ise İslam dünyasında yaşayan 1 milyar 900 milyon kişinin, yüzde 48,7'sini teşkil ettiğini kaydetti.

İİT'ye bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi de toplantıda tarımın durumuna, gıda güvenliğiyle ilgili sorunlara ve İİT ülkelerindeki fırsatlara değindiği bir sunum yaptı.

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) projelerinin finanse edilmesi bağlamında tarım projeleri ve gıda güvenliği finansmanına ilişkin bir sunum da toplantı kapsamında gerçekleştirildi.