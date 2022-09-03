İsmail Çataklı, Ağustos ayı terörle mücadele verilerini paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin sayıları paylaştı.

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

"Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131’i PKK/KCK, 139’u FETÖ, 27’si DEAŞ, 13’ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310’u ise tutuklanmıştır."

Patlayıcı düzenekle saldırı planlanan 9 terör eyleminin engellendiğini de duyurdu.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ağustos ayında 19 bin 375 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Çataklı, 23 bin 606 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bin 971 kişinin ise tutuklandığını söyledi.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39

Çataklı, düzensiz göçmenlerin sayılarıyla ilgili de bilgi paylaştı:

"Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir"

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