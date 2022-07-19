İsmail Hakkı Pekin: "Erdoğan salonu terk etti"
Eski GenelKurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in, 2007 Kasım ayındaki Askeri Şura Toplantısı anısı sosyal medyada gündem oldu.
Güncel 19.07.2022, 20:18
2007 yılında okullarda dini faaliyet ve başörtüsü ile ilgili hazırlanan bir raporun Askeri Şura'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu söyleyen İsmail Hakkı Pekin, Erdoğan'ın ise rapora sert tepki gösterdiğini kaydetti. İsmail Hakkı Pekin'in anısı sosyal medyada dikkat çekti.
"SALONU TERK ETTİ"
İsmail Hakkı Pekin, "2007'de okullarda başörtüsü takıldığına dair rapor hazırladım. O tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Şura toplantısında hepimize çok ağır konuşup salonu terk etti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sabah
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