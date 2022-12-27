İsrail Büyükelçisi Lillian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.
Güncel 27.12.2022, 16:24
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.
Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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