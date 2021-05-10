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'İsrail derhal durdurulmalıdır'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların harekete geçerek İsrail'in vahşetini durdurması gerektiğini ifade etti.

Güncel 10.05.2021, 11:55
'İsrail derhal durdurulmalıdır'

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

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#İsrail
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