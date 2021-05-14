İsrail dün gece bir aileyi daha katletti
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit düştü.
Güncel 14.05.2021, 07:48
Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı.
İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun canız bedeni çıkarıldı.
Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.
AA
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