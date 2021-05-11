'İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik'

İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin evlerinin vurulmasına yanıt olarak İsrail'e büyük bir saldırı düzenlediklerini ifade etti.

Aşdod ve Askalan'a 5 dakika içinde 137 ağır kalibreli roket attıklarını kaydeden Ebu Ubeyde, düzenledikleri saldırının ardından hala çok sayıda cephaneye sahip olduklarını aktardı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs) ise Kudüs, Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılar devam ettikçe savaşın durmayacağını kaydetti.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sivilleri ve mücahitleri hedef almasına karşılık olarak İsrail'e sert bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail polisi ise kısa süre önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nde bazı noktaları havadan vurmuş, Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 9'u çocuk 25 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 115'e yükseldiğini duyurmuştu.

AA