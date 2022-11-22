İsrail'e 6. seçim göründü: Koalisyon görüşmeleri çıkmaza girdi

Son 4 yılda 5 kez seçime giden siyasi istikrarın sağlanamadığı İsrail’de, pazar günü gerçekleştirilen koalisyon görüşmeleri tıkandı, ülkede seçimlerin yeniden düzenlemesi gündeme geldi. Son olarak kasımın ilk haftası yapılan seçimlerde, Likud Paritisi lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Otzma Yahudit Partisi Başkanı Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Lideri Daniel Smotrich ile ortak listeyle girmiş, 120 sandalyeli meclisin 64’ünü kazanmıştı. Kabine pazarlığı yapan Netanyahu, ırkçı, Filistin düşmanı Ben-Gvir ve Smotrich’in bakanlık taleplerini kabul etmedi. Savunma Bakanlığı için direten Smotrich’in istediğini alamadığını yazan İsrail Medyası, koalisyon görüşmelerinin durduğunu açıkladı. Jerusalem Post, geçtiğimiz günlerde Netanyahu’nun, Savunma Bakanlığı’nı, ABD yönetimi ile bir çatışmaya yol açmasından endişe duyduğu için Smotrich’e devretmediğini yazmıştı.

SABIKALI SİYASETÇİYE BAKANLIK

Dini Siyonizm milletvekilleri, yarısından fazlası İsrail ordusunun kontrolü altında olan Batı Şeria’daki politikaları etkileyebilmek için parti lideri Betzalel Smotrich’in savunma Bakanı olmasını talep ediyor. Likud ise kilit pozisyonu elinde tutmak istiyor. Koalisyondaki çatlak nedeniyle ülkede yeniden seçimlerin düzenlenmesi gündeme gelirken, İsrail Hayom Gazetesi, yeniden seçimlere gitmek gerekse bile Netanyahu’nun Smotrich’e Savunma Bakanlığı’nı vermeyeceğini yazdı. Geri adım atan Smotrich ise, dün yaptığı açıklamada, otorite alanının Batı Şeria ve bölgedeki sivil yönetimleri de kapsaması şartıyla Savunma Bakanlığı yerine Maliye Bakanlığı görevini de üstlenebileceğini açıkladı. Benzer şekilde Netanyahu’nun işgal altındaki Filistin topraklarında kurulu yasa dışı yerleşim birilmlerinden sorumlu bakanlığı isteyen Ben-Gvir’le yaptığı görüşmeler de durma noktasına geldi. Ülke medyası, iki parti arasındaki müzakerelerin önceki gece olumsuz sonuçlandığını yazdı. Netayahu’nun Ben-Gvir ve partisine vaad ettiği Negev ve Celile Çevresini Kalkındırma Bakanlığı’nı vermekten vazgeçmesi nedeniyle masanın dağıldığı ifade edildi. Öte yandan Netanyahu’nun, rüşvet ve vergi kaçırmaktan 22 ay hapis yatan Şas Paritsi lideri Arye Dery’yi kabineye almanın yollarını aradığı kaydedildi. Netanyahu, ülkenin eski İçişleri Bakanı olan Dery’nin yeniden bakanlık görevi almasın yargıya bağlı olduğunu, mahkemenin onay vermesi sabıkalı siyasetçinin kabinede görev alabileceğini kaydetti.