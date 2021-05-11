Iştiyye, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyla insanlık suçu işlediğini ve İsrail’in saldırılarını durdurmak için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini söyledi.

Başbakan Iştiyye, İsrail’in Gazze Şeridi ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya saldırılarına ilişkin AA muhabirine geniş açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze’de insanlık suçu işlediğine dikkati çeken Iştiyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendi siyasi emelleri için "ölüm mekanizmasını" kullandığını vurguladı.

Iştiyye, “İsrail, Gazze Şeridi’nde katliam yapıyor. Netanyahu, Gazze Şeridi’nde insanlık suçu işleyip ölüm mekanizmasını kullanarak bir sonraki İsrail hükümetinin önündeki siyasi tabloyu karmaşıklaştırmaya çalışıyor.” dedi.

Filistin topraklarında dökülen kanın durdurulması için Filistin yönetiminin yoğun diplomasi yürüttüğünü belirten Iştiyye, “Kardeş Mısır ve Ürdün olmak üzere uluslararası toplum taraflarıyla iletişimimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Iştiyye, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırıları konusunda ise Kudüslülerin gösterdiği direnişten övgüyle söz etti.

Iştiyye, “Filistinlilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm Filistin topraklarında mukaddesatımızı savunmak için ortaya koyduğu mücadeleyi tebrik ediyorum.” dedi.

Kudüs’ün Filistin davasını yeniden alevlendirdiğine dikkati çeken Iştiyye, “Kudüs, birliğimize vesile oldu. Kudüslüler fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın planını çökertti.” diye konuştu.

Iştiyye, bugün Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılması planlanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısında da Kudüs’teki Filistinlilerin mücadelesini güçlendirecek kararlar alınması ve kınama açıklamalarından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Iştiyye'nin AA muhabirine verdiği röportajın geniş hali daha sonra yayımlanacak.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.