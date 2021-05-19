İsrail Gazze'ye yeni saldırı başlattı
İsrail Gazze'yi savaş uçakları ve top atışı ile hedef aldı.
Güncel 19.05.2021, 15:53
Gazze sınırındaki İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir evi top atışıyla vurdu.
İsrail savaş uçakları da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta 3 katlı bir eve saldırdı.
Gazze'nin batısındaki Filistin direnişine ait bir noktaya da hava saldırısı düzenleyen uçaklar, Deyr el-Belah bölgesinde de bir ev ile tarım alanlarını vurdu.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişi hayatını kaybetmişti.
AA
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