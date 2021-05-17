İsrail geçen haftadan bu yana 200 kişiyi öldürdü, 1307 kişiyi yaraladı

Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri yaşamını yitirirken, yaşamsal değerdeki ve simgesel yapıların yıkılması, şehrin genel görünümünü harabeye çevirerek, enkaz ve kül yığını haline getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları nedeniyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekesi de ciddi zarar görüyor.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail uçakları Gazze'ye 1200 hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda evler, konutlar, idari binalar, yolların yanı sıra su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri hedef alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları doğrudan 127 milyon dolar, dolaylı olarak ise 50 milyon 500 bin dolara mal olurken, toplam maddi hasar 177 milyon 500 bin dolara ulaştı.

Medya Ofisinin açıklamasında İsrail'in bombalı saldırılarıyla 770 konutun tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.

Saldırılar nedeniyle,Gazze'de 4 bin 976 konutun hasar gördüğü ve 97 binanın tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Konut ve binalara yapılan saldırılar sonucunda yaklaşık 36 milyon dolar maddi hasar oluştuğu ve ağır bombardıman nedeniyle 36 okulun ve çok sayıda sağlık merkezinin zarar gördüğü vurgulandı.

İsrail, basın ofislerinin bulunduğu binalara saldırılarıyla 32 medya kuruluşunun ofisleri kullanılamaz hale getirdi.

Saldırılarda Gazze'de görevini yapmakta olan 10 basın mensubunun yaralandığı, 5 kişinin evinin zarar gördüğü ve ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'taki saldırısında ise Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu bir bina yerle bir edildi.

Hükümet ve hükümete bağlı kurum binaları saldırıların hedefi olurken, 65 kamu bina ve tesisinin hava saldırılarıyla vurulduğu açıklandı.

Güvenlik kurumlarının yanı sıra hizmet veren kurumların binalarının da bombalandığı saldırılardaki toplam hasarın yaklaşık 16 milyon dolar olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yer alan Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı binalarının tamamen yıkılırken, Sosyal Kalkınma Bakanlığının büyük hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in Gazze'deki cadde, sokak ve kavşaklara yaptığı saldırılarda altyapının zarar görmesiyle su, kanalizasyon ve elektrik şebekelerindeki toplam hasarın yaklaşık 14 milyon dolar olduğu bildirildi.

Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in "şehirdeki hayati öneme sahip cadde ve kavşakları kasıtlı olarak hedef aldığı" ifade edildi.

Açıklamaya göre, hava saldırıları sonucunda 40 cadde ve kavşak kullanılamaz hale geldi.

Filistin Tarım Bakanlığı ise İsrail saldırılarının Gazze'deki tarım sektörüne verdiği toplam zararın 17 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Bakanlık, İsrail'in saldırılarda tarım için kullanılan depo ve ambarların hedef alındığı, saldırıların yanı sıra geçişlerin kapalı olması nedeniyle "hayvancılık sektörünün büyük bir felaketle karşı karşıya olduğu" uyarısında bulundu.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Amudi bölgesinde 3 katlı bir bina ile Beyt Lahiya kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.

İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

AA