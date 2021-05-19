İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı yaralandı
Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed Dahlan'ın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandığı bildirildi.
Güncel 19.05.2021, 13:24
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda AA kameramanı Muhammed Dahlan yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği roket saldırısında AA kameramanı Dahlan'ın ayağına şarapnel parçası isabet etti.
Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dahlan'ın durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
AA
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