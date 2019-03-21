İsrail'in radar yerleştireceği Girit'te Türk askerinden denizaltı pozu

Yunanistan'ın Girit adasının kuzeyindeki bir deniz bölgesinde bir Türk bayrağıyla poz veren iki Türk askerini gösteren deniz altı fotoğrafı, NATO Müttefik Denizcilik Komutanlığı'nın (MARCOM) Twitter hesabından yayınlandı. Yunan Donanması tarafından yapılan protestoların ardından da yayından çekildi.

ekathimerini.com'un haberine göre Fotoğraf, 14 Mart'ta başlayan ve Perşembe günü sona eren Ariadne-19 NATO tatbikatı sırasında mayın karşı önlemleri sırasında çekilmiş gibi görünüyordu.

İsrail ve Yunanistan, Girit'e bir radar sistemi konuşlandırmak için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 11:19