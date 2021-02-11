İsrail uçağı İstanbul'a indi!

Söz konusu yolcu uçağının Türkiye’ye inişiyle birlikte 10 yıl aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Türkiye ile İsrail arasındaki dikkat çeken gelişme akıllara Ankara ile Tel Aviv rejimi arasındaki “normalleşme” sürecini getirdi.

Geçtiğimiz günlerde, İsrail’in Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarlığına atanan Irit Lillian, görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada, bazı Müslüman ülkelerle atılan “normalleşme” adımlarının Türkiye ile de atılabileceğini kaydetmişti.

On yıldır Siyonist işgali altındaki topraklardan Türkiye’ye İsrail’e ait bir uçak inmezken, Pazar günü Israir havayolu şirketine ait bir uçak İstanbul’a iniş yaptı. Bu süreçte Türkiye ile İsrail arasındaki yolcu uçuşlarını Türkiye’ye ait firmalar yaparken, söz konusu uçuş İsrail’e ait bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk uçuş oldu.

Akıllara 'normalleşme' ihtimali geldi

İsrail uçağının yıllar sonra Türkiye’ye inmesi akıllara Ankara ile Tel Aviv arasındaki yeni “normalleşme” sürecini getirdi.

Milli Gazete’nin uzun bir süredir aktardığı bilgilerden hatırlanacağı üzere Türkiye ile İsrail arasında “normalleşme” konulu görüşmelerde bulunuluyor. Gazetemizin konuya ilişkin haberlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Aralık 2020’de yapmış olduğu açıklamada İsrail ile istihbari noktada iletişimde bulunulduğunu söylemişti. Erdoğan, söz konusu açıklamasında gönüllerinin “İsrail ile münasebetleri daha iyi bir noktaya taşımayı arzu ettiğini” de kaydetmişti.

Geçtiğimiz yıl kargo uçağı gelmişti

2020 yılının Mayıs ayında da Türkiye ile İsrail arasında dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. İsrail rejimine ait El Al havayolları şirketi, on seneyi aşkın bir sürenin ardından Türkiye’ye iniş gerçekleştirmişti. Konuya ilişkin olarak İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “10 yıl aradan sonra ilk kez bir EL AL Airlines kargo uçağı bu sabah İstanbul’a iniş yaptı. Bugünden sonra, THY’nin yanı sıra El Al da Tel Aviv-İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticaretin yeni rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağlayacak” denilmişti.

Millî Gazete’nin 11 Aralık’ta attığı “Suçüstü” başlıklı manşetiyle duyurduğu İsrail rejimiyle ikinci normalleşme sürecinde iki ay geçmeden ilk adım atıldı. On yıldır Siyonist işgali altındaki topraklardan Türkiye’ye İsrail rejimine ait bir uçak inmezken Pazar günü Israir havayolu şirketine ait bir uçak İstanbul’a iniş yaptı. Söz konusu hat arasındaki bir uçuş Tel Aviv’den İsrail rejimine ait bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilirken on yıldır Türkiye ile İsrail işgali altındaki topraklar arasındaki yolcu uçuşlarını Türkiye’ye ait firmalar yapıyordu.

Kaynak: Muslim Port