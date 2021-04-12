İsrail'den İran açıklaması

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sekteye uğratan Natanz nükleer tesisindeki sabotajdan İsrail'i sorumlu tutarken, Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesinin Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le ortak basın toplantısında Tahran'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Netenyahu, "İran Ortadoğu'daki en büyük tehdittir. İran nükleer silah ve onları gönderecek füzeleri elde etme emelinden asla vazgeçmedi. İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik soykırımsal hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. İsrail, İran saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.