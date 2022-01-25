İstanbul'a girişler yasaklandı, yollarda kalanlar yurtlara yerleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde mahsur kalanların Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

"Vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz"

Aktaş, "Valiliğimiz ile yaptığımız organizasyon ile, hava şartları nedeniyle İstanbul’a otobüs seferlerinin iptal edilmesi sonrası çevre illerden İstanbul’a devam etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK Yurtlarına yerleştiriyoruz" dedi.

Aktaş, ayrıca Kızılayın da vatandaşlara çorba dağıtımı yapacağını aktardı.