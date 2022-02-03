İstanbul barajlarına kış dopingi

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle su seviyesi yüzde 59,94 olarak ölçüldü. Kar yağışı etkisiyle artışların küçük olduğu dönemde bir gündeki 4 puana yakın artış dikkat çekti.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı.

2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları düşüşe gereçerek kış aylarında yüzde 40'a kadar geriledi.

Ancak İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışı barajları olumlu yönde etkiledi.

Bugün yayınlanan İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 59,94'e yükseldi.

Bir günde artış 3,81 puan olurken, son bir haftadaki artış yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu artış oranı son dönemdeki en büyük yükseliş olarak dikkat çekti.