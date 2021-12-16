İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya başladı

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık’ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76’ya çıktı. Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.