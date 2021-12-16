İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya başladı
İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti. İSKİ’den edinilen verilere göre; İstanbul’da barajların doluluk oranı 11 Aralık’ta yüzde 41,1’den yüzde 42,7’ye yükseldi.
Güncel 16.12.2021, 10:33
İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık’ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76’ya çıktı. Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.
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hafif yağmur
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