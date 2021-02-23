İstanbul barajlarından güzel haber!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 33,13 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 5,96 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,29 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,22, Terkos'ta yüzde 48,95, Sazlıdere'de yüzde 28,29, Alibey'de yüzde 58,02, Büyükçekmece'de yüzde 55,52, Ömerli'de yüzde 61,57, Darlık'ta yüzde 57,38, Elmalı'da yüzde 59,06, Kazandere'de yüzde 61,34 ve Pabuçdere'de yüzde 35,89 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 453 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 822 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 23 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 55,55, 2008'de yüzde 32,58, 2009'da yüzde 73,16, 2010'da yüzde 97,24, 2011'de yüzde 90,71, 2012'de yüzde 85,43, 2013'te yüzde 83,30, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,60, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de ise yüzde 52,29 olarak gerçekleşti.

AA