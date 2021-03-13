İstanbul barajlarından müjdeli haber!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 61,96 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 68,57, Terkos'ta yüzde 57,54, Sazlıdere'de yüzde 32,95, Alibey'de yüzde 57,85, Büyükçekmece'de yüzde 62,07, Ömerli'de yüzde 75,94, Darlık'ta yüzde 71,98, Elmalı'da yüzde 68,85, Kazandere'de yüzde 60,22 ve Pabuçdere'de yüzde 44,30 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 746 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,66, 2007'de yüzde 53,54, 2008'de yüzde 36,90, 2009'da yüzde 86,58, 2010'da yüzde 98,97, 2011'de yüzde 93,73, 2012'de yüzde 92,15, 2013'te yüzde 84,92, 2014'te yüzde 35,40, 2015'te yüzde 94,61, 2016'da yüzde 88,60, 2017'de yüzde 87,65, 2018'de yüzde 90,33, 2019'da yüzde 93,91, 2020'de ise yüzde 64,19 olarak gerçekleşti.

AA