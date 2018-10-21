İstanbul Barosu başkanı bugün belli olacak

İstanbul Barosu Başkanlığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor.
Mevcut İstanbul Barosu Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu adayı Eren Keskin, Ortak Hedef Platformu adayı Cem Kaya Karatün, Baroda Değişim ve Gelişim Grubu adayı Talat Canbolat, Avukat Hakları Grubu Başkan adayı Gökhan Ahi, Avukat Hareketi Başkan adayı Başar Yaltı ve bağımsız aday Fikret İlkiz başkanlık için yarışıyor.
Haliç Kongre merkezinde kurulan 105 sanıkta, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar sandık başlarında bekliyor.
Oy verme işlemi saat 17.00'ye dek sürecek.