İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İstanbul Barosu'nda seçim gündemi sürüyor. Ekim ayı içerisinde Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Genel Kurul'da başkanlık için şu ana kadar 10 isim adaylığını açıkladı. Avukat Eren Keskin de bugün aday olduğunu açıkladı.

Av. Eren Keskin, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar grubunun adayı olarak seçimlerde yarışacak.

Keskin'in adaylığı Özgürlükçü Demokrat Avukatlar'ın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, "21-22 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan İstanbul Barosu seçimlerine insan hakları, kadın hakları, avukat hakları, emekçi hakları, demokrasi ve özgürlükler mücadelesine yol arkadaşımız Avukat Eren Keskin'in başkan adaylığında katılıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı, tüm renklerimizle birlikte ses vermeye, birlikte yol yürümeye çağırıyoruz" denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 09:35