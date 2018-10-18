İstanbul Başkonsolosu dönüş biletini kullanmadı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili tartışılan bir gelişme yaşanmıştı. Başkonsolos Muhammed Uteybi, Salı günü Suudi Havayolları'nın tarifeli uçağıyla ülkesine dönmüştü.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın edindiği bilgiye göre bugüne dönüş bileti olan Uteybi, Suudi Havayolları'nın 15.00'te kalkan uçağına binmedi.

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kuvvetli şüphelerin ardından Başkonsolos'un ülkesine gitmedi "Kaçtı" yorumlarını da beraberinde getirmiş ve hukuki tartışma yaratmıştı.

Konuyu ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen'e soran Sevilay Yılman, Şen'in şu değerlendirmesini köşesine taşımıştı:

“Öncelikle şunun bilinmesi gerekir: Konsolosluklar ve elçilikler birbirinden farklı yetki ve görevlerle donatılmış olup, farklı kurallara tabidirler.

Konsolosluklar, 24 Nisan 1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi’ne tabidir.

Konvansiyonun 41. maddesine göre hakkında ağır suç iddiaları bulunan başkonsolos veya konsolosluk memurlarının dokunulmazlık hakkı yoktur ve bundan dolayı da bulunduğu ülke izin vermediği sürece ülkeden çıkış yapamaz!

Bu sözleşme gereği yangın veya girilmesini zorunlu kılacak bir felaket olmadığı sürece sadece konsolosluk binaları dokunulmazdırlar. Ancak konsolos ve konsolosluk çalışanları dokunulmaz değildir. Eğer bir konsolos hakkında ağır bir suç iddiası varsa bulunduğu ülkeden çıkamaz.

Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini çeken kayıp ya da ölü gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında önemli bir aktör olan Suudi Başkonsolosunun çıkışı hukuki değildir.

Eğer Konsolos Muhammed Uteybi’nin Türkiye’den çıkışına ‘Dokunulmazlığı var’ diye sessiz kalındı ise yanlış bir işe imza atılmıştır!”