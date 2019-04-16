İstanbul BBB için seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli itiraz yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduktan sonra açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra belgeler bulunan 3 bavulun da YSK'ye getirildiği görüldü. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu, bavullarda ise delil klasörlerinin yer aldığı öğrenildi.

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itiraz dilekçesini sundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından bazı başlıklar şu şekilde:

"Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır."

"(Sandık başkanları ve memur üyeler) 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var."

"Bir kısım oyları düzelttiğimizde, 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış."

"Ne hikmetse, yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşmeden 5 bin 287 hükümlü, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almış"

"Yüksek Seçim Kurulu kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı."

"Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu."

"Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'i mühürsüz."

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 16:43