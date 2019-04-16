İstanbul BBB için seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli itiraz yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı birazdan YSK'ye sunacağız." dedi
AK Parti'li Yavuz: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı birazdan YSK'ye sunacağız."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli olağanüstü itirazımızı birazdan YSK'ye sunacağız." dedi