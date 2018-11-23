İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu başkan görevden alındı iddiası

İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı görevden alındığı iddia edildi

İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu başkan görevden alındı iddiası

İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren'in görevden alındığı iddia edildi.
Sezgin Eren'in görevden alınmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 18:13
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