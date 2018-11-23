İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren'in görevden alındığı iddia edildi.
Sezgin Eren'in görevden alınmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu başkan görevden alındı iddiası
İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı görevden alındığı iddia edildi
İstanbul belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren'in görevden alındığı iddia edildi.
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