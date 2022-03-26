İstanbul Boğazı çift yönlü olarak açıldı
İstanbul Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açıldığı belirtildi.
Güncel 26.03.2022, 16:04
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu.
İstanbul Boğazı, denizde mayın bulunmasının ardından çift yönlü trafiğe kapatılmış, Milli Savunma Bakanlığı inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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