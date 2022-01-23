İstanbul Boğazı gemi geçişine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.28'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kıyı Emniyeti'nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Pazar günü tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Son dakika geçilen rapora göre kar yağışının yurt genelinde etkisini artırması beklenirken vatandaşlara buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Öte yandan dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla sabaha beyaz örtüyle uyanan İstanbullular için Meteoroloji'den uyarılar geldi.

İstanbul da İzlanda kışı etkisine girdi. Gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Güngören, Arnavutköy, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe, Beylikdüzü ve kentin kuzeyi ile yüksek kesimlerde aralıklarla etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bir hafta sürecek kar yağışı için yeni uyarılar geldi.

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