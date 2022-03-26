İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edildiğini, SAS Timleri tarafından emniyete alınan cismi etkisiz hale getirmek amaçlı müdahaleye başlandığı bilgisini vermişti.