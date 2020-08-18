İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey ayrılık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kalkanlı, görevini bıraktı. Kalkanlı'dan boşalan koltuğa, önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

İBB'de,Yavuz Erkut'un yaş haddi nedeniyle emekli olmasının ardından Genel Sekreterlik koltuğuna Can Akın Çağlar'ın oturması, kamuoyunda bir süre tartışılmıştı.

Bürokrasi geçmişi olan Çağlar'ın geçmişte AK Parti ile yakın olduğu iddiaları yer almıştı.

Çağlar'ın İBB'de işe başlamasının ardından, Genel Sekreter Yardımcısı Kalkanlı görevini bıraktı.

Kalkanlı, eski Genel Sekreter Yavuz Erkut'la birlikte TÜPRAŞ'tan İBB'ye gelmişti. Erkut emekli olunca, Kalkanlı da görevinden ayrıldı.

Kalkanlı'nın bıraktığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe