İstanbul'da 2 haftada 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da iki hafta içinde yakalanan 3 bin 200 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik 21 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında çalışma yürüttü.

Düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı uyruklarda 3 bin 200 kişi yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.