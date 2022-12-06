İstanbul'da 2 haftada 3 bin 200 düzensiz göçmen yakalandı
Yakalanan düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Güncel 06.12.2022, 11:51
İstanbul'da iki hafta içinde yakalanan 3 bin 200 düzensiz göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik 21 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında çalışma yürüttü.
Düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında farklı uyruklarda 3 bin 200 kişi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.
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