İstanbul'da 5 bin 500 yıl öncesine ait yapraklar bulundu

İstanbul'da yapılan kazılarda 45'i kurgan tipi olmak üzere toplamda 124 mezar tespit edildi. Mezarlarda yapılan çalışmalarda 5 bin 500 yıllık yapraklar bulundu.İstanbul'da, Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattının Beşiktaş istasyonu inşaatında yapılan kazılarda 124 mezar tespit edildi. 45'i kurgan tipi olan mezarlarda yapılan araştırmalarda, geçmişi 5 bin 500 yıl öncesine uzanan 22 yaprak bulundu.

Kazılarda bulunan yapraklar, laboratuvar ortamında incelenecek ve nereden mezara taşındığı tespit edilecek.

Daha önce benzerine rastlanmadı

Beşiktaş'taki kazı alanında tüm hatları korunmuş bir şekilde bulunan yapraklar, arkeoloji dünyasında şaşkınlığa neden oldu.

Arkeolog Mehmet Ali Polat, mezar içerisinde organik buluntuların bulunmasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Organik buluntular, yani yaprak ağaç gibi kalıntılar arkeolojik kazılarda günümüze kadar ulaşmaz. Bu tip buluntular genelde balçık alanlarda, çamurlu alanlarda yani oksijensiz alanlarda tespit edilebilir. O yüzden bir mezar içerisinde bunun tespit edilmiş olması çok önemli."

Bulunan yaprakların tür analizinin yapılacağını belirten Polat, ''Yaprakların hangi ağaca ait olabileceğine ilişkin tür analizleri yapılacak. Ama bizim ilk izlenimimiz çınar yaprağı yani çınargillerden bir ağaca ait yapraklar olabileceği yönünde" dedi.

Alanda krematoryum da tespit edildi

Çalışmaların yapıldığı alanda bireylerin toplu olarak yakıldığı krematoryum tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalarda 11 kişinin kemiklerine de ulaşıldı.

Kaynak: / Ceyda Muslu / Hakan Demir