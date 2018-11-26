İstanbul'da askeri helikopter düştü, Vali'den açıklama

İstanbul Sancaktepe'de UH-1 tipi askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Eğitim için havalandığı belirtilen düşen helikopterde dört askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı açıklandı. İlk gelen bilgilere göre helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi mahallesinde yerleşim alanına düştüğü ifade edildi. Mahalle sakinlerinden elde edilen bilgilerde Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki dört katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir." dedi.

Genel Kurmay Başkanı Hulusi akar olay yerine gidiyor.Milli Savunma Bakanı Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'de incelemelerde bulundu.

Helikopterin kuyruk ve gövde kısımlarının farklı yerlere savrulduğu söylendi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Helikopter pilotunun, sivillere zarar gelmemesi için kendi canları pahasına hava aracını çok elverişli bir yere indirmediği de gelen yorumlar arasında.

UH-1'ler en son 1976'da üretilmiş. ABD 2004'te envanterinden çıkarmış.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 13:42