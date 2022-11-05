İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcular, start alanına Eminönü ve Kabataş'tan hareket edecek şehir hatları vapurlarıyla taşınacak. Bu sporcular için Marmaray Üsküdar istasyonu yönünde 07.00-08.00 saatlerinde start noktasına ring seferleri de düzenlenecek.