İstanbul'da bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam boşaltıldığı belirtilen 5 katlı bir bina çöktü. Enkazın altında çok sayıda araç kalırken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde dün gece bir binanın kolonlarından ses gelince, bina sakinleri acil olarak tahliye edilmişti. Bugün boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altında park halindeki araçların bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışması sürerken, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

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