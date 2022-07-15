İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı

İstanbul’da bugün trafiğe çıkacak olan vatandaşlar "15 Temmuz’da yollar kapalı mı? İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı olacak? Yollar ne zaman açılacak? Vatan Caddesi kapalı mı? Saraçhane yolu kapalı mı?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 15 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Valiliği, gün itibariyle şehitlerimizi anacağımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve kapalı olacak yolların listesi...

Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

15 TEMMUZ (BUGÜN) HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan 15 Temmuz kapalı olan yollar şöyle sıralandı:

Macar Kardeşler Caddesi (İBB önünden çift taraflı kapatılacak)

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Kavalalı Sokak Macar Kardeşler istikameti

Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi

Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane istikameti

15 TEMMUZ'DA VATAN CADDESİ KAPALI MI?

15 Temmuz Cuma günü Vatan Caddesi trafiğe kapalı olmayacak. Vatan Caddesi alternatif güzerfgah olarak vatandaşlara hizmet verecek.