İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 kişi gözaltında
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Güncel 23.10.2022, 10:57 23.10.2022, 12:38
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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