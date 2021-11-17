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İstanbul'da deprem

Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Güncel 17.11.2021, 15:48 17.11.2021, 15:53
İstanbul'da deprem

İstanbul'da  ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce Merkez'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti.

Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

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#İstanbul #deprem
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